Автомобіль насмерть збив 15-річну Іринку, ученицю ліцею «Знамення»

19 серпня о 20:10 у селі Крехів Львівського району водій автомобіля Škoda Octavia здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку, ученицю 10 класу Тернопільського обласного ліцею “Знамення”, повідомляють у навчальному закладі.

Сумуємо разом з батьками і з усією спільнотою “Друзі Бога” Світлая пам’ять Іринко!

Дорога Іринко, Ти назавжди у наших серцях…Твоя світла посмішка, Твоя юнацька радість, Твоє бажання вчитися, вчитися у “Знаменні”, пізнавати, радіти життю … Віримо, що Всемилостивий Добрий Господь прийме її світлу та щиру душу у теплі батьківські обійми, у Царство Небесне.