Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби 10 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

22 серпня о 17:06 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в м. Почаїв Кременецького району. Вогнем знищено побутові прилади та речі домашнього вжитку на площі 25 м.кв., пошкоджено облицювання стін на площі 100 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23 ДПРП 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління, під час гасіння врятовано 1 житловий будинок.

Під час суцільного розмінування території в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ Чортківського району, виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 2 артилерійські снаряди часів Другої світової війни калібром 76 та 88. Обстежено 1,5 га території.

Також рятувальники 7 разів залучались до вилучення гнізд небезпечних комах.

Крім того надзвичайники здійснили відкривання дверей однієї з квартир на 3-му поверсі багатоквартирного житлового будинку в м. Тернопіль, де випадково зачинилась дитина 2021 р.н.