Небесне військо Чортківської громади, на жаль, знову поповнилось ще одним воїном… Раптово помер чортків’янин Білик Олег (12.10.1972 – 23.08.2024).

Він служив командиром десантно-штурмового відділення 95 окремої десантно-штурмової бригади. ДШВ – це завжди великі фізичні навантаження, складні випробування, висока відповідальність і відсутність шансу на помилку.

Війна нікому не додає здоров’я. Білика Олега не спіткала ворожа куля чи снаряд, у нього раптово зупинилось серце. Лікарі констатували ішемічну хворобу серця…

Інформацію про чин похорону повідомимо додатково згодом.