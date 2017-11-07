У Бережанах освятили новий храм

Новозбудовану церкву Зарваницької Матері Божої освятив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) 5 листопада в Бережанах (Тернопільщина). Подія зібрала велику кількість духовенства Бережанського деканату, вірних міста та околиць, щоб спільно просити Божої благодаті для святині, яка знаходиться на вул. Лесі Українки.

Архиєпископ очолив Божественну Лутіргію, на якій йому співслужили декан Бережанський о. Михайло Бугай, настоятель храму Пресвятої Трійці о. Іван Хрептак, ректор Івано-Франківської семінарії о. Олесь Будзяк та відповідальний за будівництво храму о. Роман Маслій. Митрополит Василій освятив також престіл, а у проповіді звернув увагу вірних на значенні храму у духовному житті християнина, закликав до молитви за Україну та опікуватися святинею.

Храм споруджено стараннями самого Владики Василія та Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. До цієї справи долучилися місцеві жервтодавці, яких було відзначено подячними грамотами. Архиєрей подякував також о. Роману Маслію за супровід будівництва церкви.

Знаковим стало внесення копії ікони Матері Божої Зарваницької, яка була освячена на Всеукраїнській прощі до Зарваниці, а відтепер зберігатиметься у храмі, збудованому на Її честь.

Прес-служба архиєпархії.