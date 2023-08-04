Більше половини міст Тернопільщини можуть стати селищами чи селами: аналітики пояснили, що змінює новий закон

селищами є населені пункти із переважно садибною забудовою та чисельністю мешканців понад 5 000 осіб. Населені пункти з чисельністю мешканців до 5000 осіб є селами.

містами є населені пункти з переважно компактною забудовою та чисельністю мешканців не менше 10 000 осіб;

“Жорстка прив’язка до кількості мешканців є невиправданою, оскільки чимало населених пунктів із населенням меншим за 10 000 осіб є містами впродовж щонайменше кількох останніх століть. Їхнє переведення до категорії селищ буде невиправданим і необґрунтованим. Крім того, через різке скорочення населення, його масове вимушене переміщення всередині країни внаслідок війни значна кількість населених пунктів втратить статус міст, хоча їхні мешканці ведуть міський спосіб життя”, – вважає аналітикиня Оксана Заболотна.