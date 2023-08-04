У Тернополі затримали зловмисників, які переправляли чоловіків за кордон

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко ділиться результатами відмінно проведеної реалізації правоохоронцями Тернопільщини!

Майже півроку поліцейським та працівникам силових структур Тернопільщини довелося документувати протиправну діяльність працівника центру комплектування та його спільників. Зловмисники займалися виготовленням фальшивих документів для виїзду чоловіків за кордон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратура у сфері оборони Західного регіону викрили працівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у виготовленні фіктивних документів. Послугами зловмисників скористалися тридцять мешканців області, а шістьом з них вже вдалося покинути територію України.

Зловмисників затримали під час чергової передачі грошей. За 6 тисяч доларів двоє чоловіків мали отримати бажані документи, однак їм завадили правоохоронці.

Наразі чотирьом зловмисникам вже оголошено підозри. За скоєнні протиправні дії їм загрожує позбавлення волі на чималий термін.