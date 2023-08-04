На фестивалі «В обіймах Збаража» збиратимуть кошти на «Фенікс»
Волонтерський штаб ГО «Наша Громадсьеа Справа» долучається до фестивалю на збір коштів для нашого захисника та його підрозділу ВУКБ 2 САБ 2 САД 3 ОШБ р для придбання ДПЛА «GLS- Фенікс»,який коштує 600 тисяч гривень! Військовий-тернополянин оголосив збір на розвідувальний дрон
🪖 Така “пташка” вкрай необхідна захиснику та його побратимам, аби завдавати росіянцям ще більше нищівних ударів
💳 Допомогти з купівлею дрона можете й ви
Картка Моно: 5375411207298477
Картка Приват: 5169 3600 2334 3365
Запрошуємо усіх небайдужих людей прийти та задонатити на цю суперову пташку у Збаражі!
Всі ми чуємо,що зараз йде війна дронів,їх треба дуже багато!!!
Давайте допоможемо придбати цього «робота»,щоб побільше заснуло російських окупантів!
ПЕРЕМОГА за НАМИ доки ми РАЗОМ!