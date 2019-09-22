Близько 200 родин загиблих військовослужбовців взяли участь у військовому паломництві на Тернопільщині

Участь у військовому паломництві в Зарваниці взяло близько 200 родин загиблих військовослужбовців ЗС та інших військових формувань України

Цими вихідними духовний центр у Зарваниці, що на Тернопільщині, який входить у двадцятку найбільших Марійських святинь світу став місцем військової молитви. Тут 21-22 вересня відбулося ХІ Всеукраїнське військове паломництво, яке було присвячене родинам військовослужбовців і проходило під гаслом «Я та мій дім будемо служити Господеві».

За словами організаторів заходу участь у військовій прощі взяло близько 3,5 тисяч військовослужбовців, правоохоронців та членів їхніх родин, ветеранів війни та учасників бойових дій у районі проведення АТО/ООС, родин загиблих і зниклих без вісти, представники громадських ветеранських і молодіжних військово-патріотичних організацій, курсанти та ліцеїсти військово-навчальних закладів з усіх куточків України у супроводі своїх військових капеланів від різних релігійних деномінацій. Помолитися до ікони Зарваницької Матері Божої з різних регіонів України прибуло близько 200 родин загиблих українських героїв.

– Ми хочемо привернути широку увагу до християнської родини у війську, до військової родини. Служіння Богові, яке продовжується нашими військовими на захисті нашої Вітчизни розпочинається із служіння у власній сім’ї. Паломництво нас змінює – ми маємо навстіж відкрити наші серця, щоби Божа благодать зцілила наші рани і наповнила нас надією і вірою та допомогла далі любити, – наголосив, звертаючись до присутніх, військовий капелан Андрій Зелінський.

Цього року вперше на Всеукраїнську військову прощу до Зарваниці прибуло три представники капеланської служби ЗС США. Вони завітали до духовного центру аби підтримати українських капеланів та поділилися власним досвідом душпастирської опіки над військовослужбовцями.

Слід відзначити, що українське військове паломництво у Зарваниці проводиться на зразок Міжнародного військового паломництва у французькому місті Люрд. У Франції щорічно військовослужбовці багатьох країн світу моляться за мир і спокій, за зцілення поранених і упокій полеглих у всіх війнах і воєнних конфліктах. Місце об’явлення Богородиці у Зарваниці з ХІІІ століття стало зібранням паломництва сотень тисяч людей і найбільше відповідало замислу організаторів Всеукраїнської військової прощі. Впродовж 11 років проведення військових паломницьких заходів у Зарваниці її учасниками стали близько 30 тисяч військовослужбовців, працівників силових структур та членів їхніх родин, ветеранів війни, учасників бойових дій, родин загиблих і поранених. Особливо з 2014 року, з початком війни Всеукраїнське військове паломництво стало місцем духовного відновлення і внутрішнього порозуміння для учасників АТО/ООС і їхніх родин, вшанування загиблих героїв.

Василь Лабай