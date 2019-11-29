Білецьку громаду знову пробували «пришити» до Тернополя

Як відомо, ще влітку минулого року був затверджений і поданий до Кабінету Міністрів перспективний план розвитку громад Тернопільської області. Однак 20 листопада під головуванням голови ОДА Ігоря Сопеля відбулося засідання міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіальног о устрою Тернопільської області, на розгляд якої були представлені 2 проєкти територій ОТГ, які, дивним чином, не збіглися із затвердженим минулого року планом.

“Залишилось тільки нам не заважати”

— 28 листопада у Тернопільській обласній раді нашу громаду вже не включали в Тернопільську, — розповіла “Погляду” депутат Білецької сільської ради Лілія Лаврів. — Проте, серед окремих реплік звучало “утворити єдину громаду на базі Тернопільського району”. Білецькій громаді важливо, щоб всі почули і зрозуміли: нам потрібна стабільність, ми не можемо кожного разу здригатись від того, що комусь захотілось чомусь нас кудись доєднати. А результати роботи за 10 місяців свідчать, що децентралізація справді дала позитивні результати для Білецької ОТГ. Залишилось тільки нам не заважати.

“За 10 місяців у Білецькій громаді зробили в рази більше, ніж до цього за роки у окремих сільських радах”

На підставі цього прецеденту Білецький сільський голова Дмитро Малик звернувся з офіційним листом у Тернопільську обласну раду та ОДА, де йдеться:

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області висловлює своє занепокоєння тим, що при підготовці пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області самодостатня Білецька об’єднана територіальна громада

розглядалася у складі іншої об’єднаної громади. Повідомляємо Вас, що за 10 місяців функціонування Білецької сільської ради

(від 15 січня 2019 р.) в Білецькій ОТГ максимально використовуються можливості децентралізації й ефективно реалізуються передані на базовий рівень повноваження,

свідченням чого є наступне.

Бюджет Білецької сільської ради на 2019 рік, затверджений у сумі 57 млн. 775 тис. 100 грн., виконується з перевиконанням (перевиконання станом на 9 місяців 2019 р. складало 4,5 млн. грн.).

За підсумками 9 місяців 2019 р., доходи загального фонду місцевого бюджету, без урахування трансфертів, склали на одного жителя громади 2823,8 грн. при загальній кількості населення Білецької ОТГ – 9,9 тисяч.

По рівню фінансової забезпеченості, за оцінками експертів, Білецька ОТГ посідає 47 місце у рейтингу 267 аналогічних ОТГ по Україні, що засвідчує спроможність Білецької сільської ради виконувати передані на місця повноваження.

Налагоджено ефективну роботу виконавчих органів Білецької сільської ради, при цьому рівень видатків на утримання апарату управління не перевищує 16,4% у доходах загального фонду (без урахування трансфертів) тоді як цей показник у сільських радах до об’єднання сягав 60-70%.

Утворено Відділ освіти Білецької сільської ради, при якому ефективно функціонує методичний кабінет.

Покращується матеріально-технічна база навчальних закладів, за короткий проміжок часу (від серпня по жовтень) проведено ремонтні роботи, закуплено нове обладнання, в тому числі для інклюзивного навчання. Реалізовано проект перекриття даху Плотицької ЗОШ І-ІІ ступенів. На умовах співфінансування та за

кошти ДФРР реалізується проект реконструкції даху і спортивного залу Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Я. Стецька, у якій навчається 400 учнів.

Білецькою сільською радою за рахунок бюджетних коштів забезпечується безкоштовне харчування дітей у школах на території Білецької ОТГ – не тільки пільгових категорій, але й усіх учнів 1-4 класів. Забезпечення дошкільною освітою дітей громади здійснюється трьома закладами дошкільної освіти (Великоглибочецьким, Плотицьким, Ігровицьким).

Розпочато будівництво закладу дошкільної освіти у селі Біла у рамках проекту ДФРР. Позашкільну освіту здобуває 352 дітей у Великоглибочецькому Будинку творчості школяра. Гуртковою роботою охоплені Плотицька ЗОШ I-IIст., Білецька ЗОШ I-II ст., Великоглибочецька ЗОШ I-III ст. З січня 2020 р. заплановане відкриття гуртків також у селах Івачів Долішній, Івачів Горішній. Створено Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Білецької сільської ради й перебрано від району відповідні повноваження.

Перекрито дах Клубу в селі Івачів Долішній, підготовлено документацію на перекриття у найближчий час даху у Будинку культури села Ігровиця.

Утворено Комунальне підприємство «Добробут» Білецької сільської ради, яке покращує благоустрій у селах об’єднаної територіальної громади. У населених пунктах громади проведено поточний ремонт доріг місцевого значення.

Освітлюються вулиці й розробляється проектно-кошторисна документація для освітлення там, де його досі не було. Вирішено критичну проблему із водопостачанням у селі Плотича.

Утворено Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білецької сільської ради задля покращення медичного обслуговування населення та ведеться робота по підготовці переходу медичних працівників із КНП «ЦПМСД» Тернопільської районної ради у КНП «ЦМПСД» Білецької сільської ради.

Реалізується програма соціального захисту населення, згідно з якою жителі отримують допомогу на лікування та матеріальну підтримку.

Компенсуються витрати на безкоштовне перевезення пільгових категорій населення Білецької ОТГ тричі на тиждень (без обмежень у кількості).

Ефективно використовуються кошти інфраструктурної субвенції. За короткий період часу завершується будівництво адміністративного корпусу Білецької сільської ради у селі Біла, із Центром надання адміністративних послуг та створенням консультативного центру для бізнесу.

У громаді посилюється демократія. Систематично проводяться громадські слухання, органи місцевого самоврядування звітують перед жителями громади.

Розроблено проект Статуту Білецької об’єднаної територіальної громади, який зараз проходить обговорення на громадських слуханнях (в період з 23 листопада по 8 грудня) у всіх селах громади.

Створена робоча група та розпочато розроблення «Стратегії розвитку Білецької об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки».

Перелік заходів, здійснених у Білецькій об’єднаній територіальній громаді не є вичерпним, але навіть наведене засвідчує, що за 10 місяців функціонування Білецької сільської ради зроблено набагато більше, ніж до цього за роки у окремих сільських радах. При цьому забезпечується ефективність використання бюджетних коштів, а надання послуг населенню здійснюється на рівні, вищому, ніж до об’єднання.

Враховуючи продемонстрований Білецькою сільською радою та Білецькою об’єднаною територіальною громадою досвід децентралізації, позитивну динаміку фінансових і ін. показників, досягнення у створенні необхідної інфраструктури й кадрового забезпечення для належного рівня надання послуг, які засвідчують, спроможність, самодостатність і перспективність громади, просимо не розглядати та не планувати до розгляду Білецьку об’єднану територіальну громаду у складі ані Тернопільської ОТГ, ані іншої територіальної громади та не провокувати збурення суспільних настроїв серед жителів громади.