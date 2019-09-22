15:34 | 22.09.2019
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Водій автобуса “Бучач-Львів” образив воїна АТО

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Сьогодні, 22 вересня,  в місті Монастириська Тернопільська області стався неприємний інцидент. За словами Марія Крайняк , воїна-Героя, котрий пробув в окопах біля року часу на самій нульовці, було принижено і поставлено ультиматум, що то в останнє він може їхати по УБД. Мовляв водій сказав, що «зарплати у вас високі і є за що білет купити, – пише жінка в мережі Фейсбук.

  • Що за хамство.  Хто знає цю гидоту (вибачте) з цього буса, нагадайте йому його обов`язки.

Нагадаємо, що згідно Конституції України виключно законами України учасники бойових дій, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ, мають право на безплатний проїзд:

усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.


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