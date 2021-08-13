Геологічна пам’ятка природи під назвою “Залишки Сарматського моря” на території Тернопільської області була знищена під час видобутку корисних копалин. 20-метровий фрагмент стінки кар’єра належить ще до міоцеонового періоду, тобто був утворений близько 5 млн років тому.

Про це повідомила Українська природоохоронна група UNCG у Facebook. Ділянка землі, де розміщувалася найдавніша пам’ятка природи, була передана органами обласної адміністрації в оренду компанії “Тернопільський кар’єр”, пише Оглядач.

“Компанія займається видобутком вапняку. Добувала-добувала, добувала-добувала і повністю знищила геологічну пам’ятку природи, порушивши вимоги статті 6, 28 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, – зазначено в повідомленні.

Природоохоронна організація звернулася до державних служб екологічної інспекції та управління Геокадастр із вимогою провести перевірку порушень, які спричинили знищення стародавньої пам’ятки. Вони впевнені, що цей інцидент має в обов’язковому порядку спричинити кримінальну відповідальність керівництва компанії “Тернопільський кар’єр”.

“Залишки Сарматського моря” були виявлені археологами в Тернопільському регіоні в 1983 році. Тут збереглися елементи стародавньої флори та фауни, які заповнювали цю ділянку, коли на її місці була велика водойма.