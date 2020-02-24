Ювелирные серьги: какими они бывают?

Также, как и кольца, сережки тоже являются одним из самых популярных украшений. Такие подарки с удовольствием принимают как маленькие девочки, так и взрослые дамы. Каждая женщина мечтает иметь десяток различных серег, которые своей красотой и изысканностью дополнят любой гардероб. С широчайшим выбором серег из золота и бриллиантов можно ознакомиться на сайте магазина «Ювелірна карта»: diamant.ua/catalog/sergi/.

Изделия, подчеркивающие женскую красоту

Среди различных изделий для ушей из каталога, следует выделить следующие виды:

1. Гвоздики, которые подойдут очень многим женщинам. Такие сережки из золота имеют декоративную основу и стержень, вставляющийся в ухо. С другой стороны ушной мочки украшение закрепляется, или же закручивается винтовым способом. Бывают как простые модели, так и декорированные варианты. Диаметром гвоздики могут быть до одного сантиметра. Благодаря легкости модели, дырка в ухе не растягивается. С другой стороны – спать в таких сережках неудобно.

2. Подвески, продевающиеся свозь ухо. Их основа не гнется, а по своим сторонам – имеет элементы декоративного характера (как правило – цепочки). Такие серьги обязательно нужны женщинам, ведь в них можно отлично выглядеть на светских мероприятиях. С другой стороны, такое изделие может зацепиться за волосы, а также повредиться.

3. Серьги в виде колец, привлекающие к себе повышенное внимание. Диаметр таких изделий – разный и может достигать семи сантиметров. Образ у владелиц таких изделий должен быть целостным. Они не подходят для занятий спортом и других активностей.

4. Сережки-каффы, отлично вписывающиеся в современный дизайн. Имеют продолговатый вид. Верх украшения цепляют за хрящ, а низ – фиксируют в мочке. Нужен определенный стиль, чтобы к нему подошел данный аксессуар.

5. Сережки-протяжки, похожи на подвески, но декоративный элемент у них только, с одной стороны. Более удобны при ношении за подвески.

Замки всех классических сережек делятся на английские и французские.

Выбор серег

Покупая серьги, нужно понимать, что их форма должна совпадать с типом внешности женщины. Так круглому лицу подойдут украшения большого размера. Они уравновесят лицо. Если лицо треугольное, то нельзя носить заостренные аксессуары. Округлые формы его наоборот – смягчат. Вытянутое лицо украсят золотые серьги геометрической формы. Широкому же лицу подойдут украшения овального типа.