Чому Чортків не випадково став місцем встановлення такого пам’ятника?

У Чорткові 4 серпня урочисто відкрили пам’ятник Герою України, керівнику управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії, генерал-майору Сергію Кульчицькому, який загинув під Слов’янськом у 2014 році, виконуючи свій військовий обов’язок.

Чортків не випадково став місцем встановлення такого пам’ятника, адже саме цей край є рідним для батьків Сергія Кульчицького та його дружини.

А з Тернопільщиною майбутнього генерала пов’язувало ще й те, що з 1992 по 1995 роки він проходив тут, у Тернополі, військову службу на посаді заступника командира, а згодом й командира 14-го окремого батальйону Національної гвардії України.

На відкриття погруддя українському патріотові до Чорткова зібралися численні представники громадськості, духовенства, обласної та місцевої влади, учасники бойових дій, рідні Героя.

Від обласної державної адміністрації квіти шани до постаменту поклала заступник голови ОДА Світлана Беспоповцева.

Присутні молитвою вшанували світлу пам’ять Людини, для якої любов до України та вірність присязі були не гарними словами, а життєвим кредо та керівництвом до дії.

Після розпаду Радянського Союзу молодий військовий міг обирати для себе місце служби. І він обрав Україну й цьому вибору був вірний до кінця свого життя. Сергій Кульчицький завжди був на передовій життя, вірний наказу та службовому обов’язку. Пліч о пліч зі своїми бійцями, розділяючи з ними невигоди та небезпеки армійського побуту. Разом із ними, 29 травня 2014 року, він вирушив й на своє останнє завдання в зоні АТО під Слов’янськом, і, разом і ними, загинув у палаючому гелікоптері, підбитому ворожою ракетою. Мужній, вольовий, справедливий, рівний у стосунках, відповідальний та принциповий – так про нього згадують колеги-військовики, які й досі не можуть повірити, що Генерала немає поруч із ними.

Справжній Герой України – він залишився прикладом і символом мудрості, шляхетності та відваги, які притаманні справжнім Героям. Там, у Вічності, він й далі стоїть в обороні Української Держави, якій навіки присягнув на вірність.