Кадрові зміни в Тернопільській ОДА: дорожник очолив прес-службу

У Тернопільській облдержадміністрації – кадрові зміни. Новим керівником прес-служби став Василь Ясіновський, який перед цим очолював департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму.

Василя Ясіновського, нагадаємо, було звільнено з посади кілька років тому, але через суди йому вдалося оскаржити дане рішення та поновитися на державній роботі. Чи достатньо ефективною у комунікуванні із засобами масової інформації буде його робота, – покаже час. Але наразі виглядає сумнівним таке призначення, позаяк людина, яка відповідає за медіасферу та інформаційну політику у «білому домі» не має на це ні відповідних знань, ні досвіду, ні освіти.

Водночас, як керівництво ОДА пояснює таке призначення, також невідомо. Адже офіційної заяви ні на сайті облдержадміністрації, ні на сторінці у Facebook не має.

Джерело: TeNews