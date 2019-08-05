Тернопільщина увійшла в ТОП-3 областей за кількістю сонячних електростанцій

Українські родини продовжують активно переходити на «чисту» електроенергію.

«Так, у II кварталі ц. р. ще понад 3 тис. домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю більше 85МВт. Це у понад 2 рази більше, ніж за I квартал цього року (1400 родин)», — повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Загалом, станом на 01.07.2019 в Україні нараховується вжеблизько 12 тис. сімей, які використовують сонячні електростанції загальною потужністю близько 280 МВт. Для порівняння на кінець 3-го кварталу 2015 р. було лише 130 таких родин.

«Обсяг інвестицій домогосподарств у 280МВт СЕС сягнув понад 240 млн євро!», – наголосив Сергій Савчук.

ТОП-3 області, де встановлено найбільше СЕС у домогосподарствах:

– понад 1500 (≈ 40 МВ) – Дніпропетровська;

– більше 1200(≈33МВт) – Тернопільська;

– понад 1000(≈ 20МВт) – Київська (із м. Київ).

Таке стрімке зростання попиту на сонячні панелі спостерігається після розробки спільно із Держенергоефективності та прийняття Парламентом у 2015 р. Закону №514-VIII щодо запровадження «зеленого» тарифу для СЕСд потужністю до 30 кВт із прив’язкою до курсу євро.

Крім цього, законопроектом№ 10357, прийнятим Парламентом 11 липня ц.р., врегульовано питання розміщення СЕСд потужністю до 30 кВт на розсуд власника (на даху або на землі).

Враховуючи, що в Україні налічується 6,5 млн домогосподарств, потенціал для ринку використання сонячних панелей – значний.