Чортківський замок частково реконструюють за державні кошти!

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило перелік проектів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, що взяли участь у відборі в рамках проекту «Велика реставрація».

До переліку 109 об’єктів, реставрація яких проводитиметься за кошти державного бюджету, потрапив і Чортківський замок!

Відбір проектів проводила експертна група шляхом оцінювання кожного з них та подальшого формування рейтингу проектів. Об’єкти обрані по всій території України. У першому відборі взяли участь 211 проектів. Частина з них не була розглянута, оскільки вони є об’єктами комунальної форми власності, що суперечить порядку відбору проектів. У результаті до програми допущено 109 проектів.

Проект «Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, І м. Чортків, Тернопільська область» розташувався на 99 місці.