Частина Тернополя 4 місяці буде без гарячої води. Оновлений графік зупинки котелень

Оновлений графік зупинок котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2021 pоку

Як ми вже інформували наших споживачів, існує ризик призупинення надавання послуги гарячого водопостачання у Тернополі від 20 травня 2021 року у зв’язку з тим, що Уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств «Теплокомуненерго». «Нафтогаз» з 20 травня має продавати газ цим комунальним підприємствам за ринковою ціною. Оскільки відбудеться зупинка котелень у КП “ТМТКЕ” був переглянутий попередньо затверджений графік зупинки котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період, щоб використати даний час для провдення технічних робіт саме у час вимушеної зупинки до моменту вирішення Урядом питання про Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу.

№ п/п Назва об’єкту Адреса об’єкту Період зупинки 1 2 3 4

Котельня вул. Галицька,40 міжопалювальний Паливна вул. Зелена,30а період 2021 р. Котельня вул. Збаразька,27а Котельня вул. Збаразька,37 Котельня вул. Шопена,3 Паливна вул. Галицька,34а Котельня вул. Фабрична,1а Котельня вул. Микулинецька,64а Котельня вул. H.Свiт,11 (СШ №2) Котельня вул. Багата,4 Котельня вул. Мирна,43а (м-н. Пронятин) Котельня вул. Весела,16а Котельня вул. Глінки,18б Котельня вул. Броварна,47а Паливна проспект С. Бандери,14а Паливна проспект С. Бандери,4а Котельня вул. Дружби,9а Паливна вул. Лук’яновича,8 Паливна вул. Лозовецька,20 Паливна вул.Фабрична,2 Котельня бульвар Д. Галицького,4а Котельня вул. Курбаса,3а . Котельня вул. Лозовецька,3а з 11.05. по 24.06.2021 р. Котельня вул. Шкільна,5 Котельня вул. Тролейбусна,7б Котельня вул. Бригадна,46б . Котельня вул. І. Франка,16 з 11.05. по 24.06.2021 р. . Котельня вул. Тролейбусна,14 (Психлікарня) з 20.05. по 24.06.2021 р. . Котельня вул. Київська,3с з 20.05. по 24.06.2021 р. Котельня вул. Л. Українки,4 Котельня вул. Живова,12 . Котельня бульвар С. Бандери,47в з 20.05. по 24.06.2021 р. Котельня провулок Цегельний,1а . Котельня вул. Новий Світ,36а з 20.05. по 24.06.2021 р. Котельня вул.Транспортна,7б . Котельня вул. Глиняна,25б з 20.05. по 24.06.2021 р. . Котельня вул. Чернівецька,25а з 20.05. по 24.06.2021 р. . Котельня вул. Лемківська,23 з 20.05. по 24.06.2021 р. . Котельня бульвар Просвіти,9 з 20.05. по 24.06.2021 р. . Котельня вул. Р. Купчинського,14а з 12.07. по 10.08.2021 р.