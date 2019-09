Делегація із Америки оглянула районні лікарні на Тернопільщині

24 вересня, американська делегація «Радіологія без кордонів» та “Разом для України” (“Radiology without Borders” and “Together for Ukraine”) відвідала Лановецьку і Збаразьку центральну районну комунальну лікарню.

Делегація ознайомилась з роботою цифрових рентгенапаратів, оцифровувачів (лідерів) та мамографа, які були раніше передані благодійними організаціями із Америки.

Головний лікар Лановецької районної лікарні та в.о. головного лікаря Збаразької лікарні подякували благодійникам за допомогу та висловили надію на подальшу співпрацю.

