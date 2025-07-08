18:26 | 8.07.2025
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Високі тарифи — в минулому? Громади Тернопільщини отримають контроль над теплом та бюджетом

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На Тернопільщині триває реалізація рішення Тернопільської обласної ради щодо передачі 25 діючих котелень у комунальну власність громад. Йдеться про об’єкти, які досі перебували на балансі обласного КП «Тернопільтеплокомуненерго» й обслуговують 12 громад області.

Процес передачі котелень перебуває на особистому контролі начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди.

📍 Під час робочої поїздки до Кременецької громади, якій передаються дві котельні, що забезпечують теплом дев’ять бюджетних установ, очільник області оглянув один з об’єктів.

«На прикладі котельні в Кременці ми бачимо, в якому занедбаному стані перебувають приміщення та території. Передача у власність громад повинна відбутися якомога швидше. Від цього залежить підготовка до опалювального сезону, якість послуг і вартість для споживачів», — наголосив В’ячеслав Негода.

🔎 За словами очільника ОВА:

  • Громади отримають можливість формувати власну тарифну політику;

  • Місцеве самоврядування візьме відповідальність за якість та економічність теплопостачання;

  • Це відкриває шлях до модернізації котелень, переходу на альтернативні джерела енергії — пелети, біомасу, сонячні системи тощо.

📉 Для довідки: в минулому опалювальному сезоні тариф КП «Тернопільтеплокомуненерго» був одним із найвищих в Україні, що створювало додаткове навантаження на місцеві бюджети та споживачів.

📌 Очікуваний результат:

  • Енергоефективність;

  • Прозорість управління;

  • Більш доступні послуги для населення;

  • Вчасна підготовка до опалювального сезону 2025–2026.

«Наголошую: будь-які спроби блокування або зволікання з передачею матимуть негативні наслідки для громад. Посадовці повинні діяти в інтересах людей», — додав В’ячеслав Негода.

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