На Тернопільщині чиновники «будували» вже збудований водогін

Тернопільський міськрайонний суд визнав винними голову сільради та директора підрядної фірми у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні.У 2019 році мешканці одного з сіл біля Тернополя власним коштом збудували водогін до двох вулиць. Попри це, сільський голова уклав фіктивний договір із фірмою-підрядником про будівництво вже існуючого водопроводу. На підставі підроблених актів виконаних робіт фірма отримала з бюджету понад 305 тисяч гривень.

Суд встановив:

Голова сільради знав , що водопровід уже збудований, однак цілеспрямовано ініціював псевдобудівництво;

У актах виконаних робіт були підроблені підписи технічного нагляду та неправдиві дані;

Розтрату коштів здійснено в особливо великому розмірі.

Вирок суду:

Сільський голова — 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади на 3 роки;

Директор фірми — 5 років позбавлення волі з аналогічною забороною.

Вирок не набув законної сили.

У справі ключову роль відіграли мешканці села, які викрили шахрайство та звернулися до правоохоронців.