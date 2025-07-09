З ворожого полону — додому: Тернопільщина зустріла свого Героя Олексія Кваса

Сьогодні, 9 липня, у селі Чайчинці Борсуківської громади — особливий день, сповнений щастя, сліз і обіймів. Додому повернувся з ворожого полону військовослужбовець Збройних Сил України — Олексій Ярославович Квас.

Раніше громада вже повідомляла радісну новину про звільнення Олексія, а тепер земляки мали змогу зустріти його особисто — вдома, поруч із рідними, друзями та всіма, хто чекав, вірив і молився за його життя.

Найбільше цього дня чекала його мама — Клавдія Олексіївна. За її спиною — безсонні ночі, молитви, тривоги і надія. Сьогодні — сльози радості, щаслива мить обіймів і глибоке вдячне «Дякую, сину».

Це повернення — не просто зустріч. Це символ незламності, сили духу та віри у Перемогу.

Борсуківська громада пишається своїм Героєм та щиро дякує кожному, хто наближає подібні моменти — коли наші захисники повертаються живими додому.

Вітаємо вдома, Олексію Ярославовичу! Ви — наша гордість і надія.