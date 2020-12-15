Неподалік Бучача двоє молодиків «роззули» чужі «Жигулі»

Ця кримінальна історія трапилась у середині вересня цього року. Двоє жителів Бучацького району поїхали у справах. Проїжджаючи через с. Зубець, неподалік автовокзалу водій помітив припаркований на узбіччі дороги такий же, як і у нього, автомобіль «Жигулі».

«Гарні колеса», – зауважив водій і кивнув головою у бік світлого ВАЗ – 2106.

«Ще й новенькі», – підтримав розмову пасажир, добрий знайомий шофера.

Той ще трохи проїхав уперед і зупинився. Потім запропонував: «Допоможеш «роззути» цю «тачку»?»

Друзяка, ніби це звична справа, одразу погодився. Відтак водій узяв потрібні ключі, спокійно підійшов до чужого автомобіля та, сторожко озираючись навсібіч, почергово відкрутив болти на всіх чотирьох колесах. Потім домкратом друзяки підняли машину, познімали автопокришки, поставивши «босі» «Жигулі» на знайдені на узбіччі цеглини. Крадені колеса загальною вартістю 3 тис. 600 грн. швиденько покидали в багажник, і за ними тільки вітер закурив.

Та хоч як був упевнений крадій із напарником, незабаром правоохоронці таки їх розшукали.

У Бучацькому районному суді обидва горе-злодії повністю визнали свою провину в крадіжці автопокришок (ч.2 ст. 185 КК України) та попросили затвердити укладену з прокурором угоду про примирення. Зважаючи, що крадіжка належить до нетяжких злочинів, суд угоду визнав та призначив кожному сплатити по 3 тис. 400 грн. штрафу (адже санкція статті передбачає у тому числі штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Крім того, обом доведеться ще компенсувати державі по 980 грн. витрат за проведену судову експертизу. Вкрадені колеса, звісно, довелося повернути.

Марина Криниця



