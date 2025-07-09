Вбив, утік та покінчив із життям: моторошна трагедія на Тернопільщині

Жахлива трагедія сколихнула Тернопільщину: 8 липня у Стриївській громаді виявили бездиханне тіло 28-річної жінки з численними колото-різаними ранами. Поліція підозрює у скоєнні злочину її 32-річного чоловіка, який після вбивства втік з місця події, а згодом скоїв самогубство.

Повідомлення про ймовірне вбивство надійшло до поліції близько 8-ї ранку. На місце трагедії виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції та слідчого управління ГУНП.

Правоохоронці встановили, що чоловік після скоєного поїхав у напрямку села Камʼянки. Там, у лісосмузі за 10 км від місця вбивства, виявили його автомобіль, а під час обстеження території — тіло самого підозрюваного.

За фактами вбивства та самогубства відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та тією ж статтею з приміткою “самогубство”. Поліція проводить досудове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.