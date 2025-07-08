Афера на будівництві житла для військових: адвокати з Тернопільщини виманили у забудовника понад 2 млн доларів

Нацполіція ліквідувала шахрайське угруповання, яке привласнило понад 2 мільйони доларів під приводом будівництва житла для військових. Організаторами схеми виявились двоє адвокатів із Тернопільщини — батько та син — а також їхній спільник.

Зловмисники запропонували знайомому забудовнику начебто «вигідну угоду»: за чималу суму грошей пообіцяли оформити документи на земельну ділянку у Львові, що перебувала у користуванні військової частини. За задумом, на цій ділянці мав бути зведений багатоквартирний будинок, частину квартир у якому планували передати сім’ям військовослужбовців.

Будівельник передав шахраям понад 2 мільйони доларів готівкою — у кілька етапів. Натомість отримав підроблені документи. Земельну ділянку, як виявилося, ніхто навіть не планував оформляти.

Схему викрили оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генпрокурора, за підтримки спецпідрозділів Тернопільської та Київської областей.

У ході 8 обшуків у Тернопільській області та Києві вилучено документацію, телефони, транспортні засоби та інші речові докази.

Усім фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави понад 60 мільйонів гривень для кожного.