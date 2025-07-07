Майже рік надії… і страшна звістка: Тернопільщина втратила Героя Анатолія Синяву
Майже рік невідомості, щирих молитов і надії… І ось — звістка, яка розбила серце громади.
Стало відомо, що ще 26 серпня 2024 року в бою за незалежність України героїчно загинув житель міста Монастириська — Анатолій СИНЯВА, 1987 року народження. Свій останній бій захисник прийняв поблизу населеного пункту Мемрик Покровського району Донецької області.
Монастириська міська рада та вся громада висловлюють глибокі співчуття родині, близьким і побратимам полеглого воїна.
Ми щиро сумуємо разом з вами. Нехай Господь дарує спокій душі Героя і прийме його у Царстві Небесному.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України!
Прощання з Героєм
Тіло загиблого воїна прибуде до Монастириська в понеділок, 7 липня, орієнтовно о 12:30.
Закликаємо всіх небайдужих мешканців громади вийти та вишикуватися вздовж дороги, якою рухатиметься кортеж, щоб гідно зустріти нашого Захисника. Про можливі зміни в часі прибуття буде повідомлено додатково.
- Панахида за загиблим відбудеться 7 липня о 19:00.
- Чин похорону — 8 липня о 13:00.
Слава Героям! Слава Україні!