Майже рік надії… і страшна звістка: Тернопільщина втратила Героя Анатолія Синяву

Майже рік невідомості, щирих молитов і надії… І ось — звістка, яка розбила серце громади.

Стало відомо, що ще 26 серпня 2024 року в бою за незалежність України героїчно загинув житель міста Монастириська — Анатолій СИНЯВА, 1987 року народження. Свій останній бій захисник прийняв поблизу населеного пункту Мемрик Покровського району Донецької області.

Монастириська міська рада та вся громада висловлюють глибокі співчуття родині, близьким і побратимам полеглого воїна.

Ми щиро сумуємо разом з вами. Нехай Господь дарує спокій душі Героя і прийме його у Царстві Небесному.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

Прощання з Героєм

Тіло загиблого воїна прибуде до Монастириська в понеділок, 7 липня, орієнтовно о 12:30.

Закликаємо всіх небайдужих мешканців громади вийти та вишикуватися вздовж дороги, якою рухатиметься кортеж, щоб гідно зустріти нашого Захисника. Про можливі зміни в часі прибуття буде повідомлено додатково.

Панахида за загиблим відбудеться 7 липня о 19:00.

Чин похорону — 8 липня о 13:00.

Слава Героям! Слава Україні!