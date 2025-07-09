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Вічна слава Герою: на війні загинув Роман Хопцян з Тернопільщини

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Під час виконання бойового завдання на Харківщині 30 червня 2024 року загинув наш земляк — Хопцян Роман Євгенович.

Його незламна воля, відвага й самопожертва стали символом справжнього патріотизму. Роман покинув цей світ як Воїн, подвиг якого назавжди буде вписаний в історію України.

«Щиро співчуваємо рідним, друзям і побратимам полеглого Захисника. Схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна пам’ять і слава Герою!» — йдеться у повідомленні Тернопільської міської ради.

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