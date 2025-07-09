У Білецькій громаді на Тернопільщині тривають пошуки ворожого дрона, який, за попередньою інформацією, впав у ніч на 9 липня. Про це повідомив староста села Мшанець Степан Пошва в коментарі для видання «20 хвилин».

«Інформація про дрон достовірна. Зранку 9 липня ми отримали повідомлення і одразу передали його мешканцям. Головне — щоб ніхто не підходив до нього, адже є ризик вибуху», — розповідає староста.

Місцеві жителі підтвердили, що вночі чули звук, схожий на вибух. Однак на території громади наразі немає інформації про постраждалих чи пошкодження. Пошуки дрона тривають.

📢 Місцевим мешканцям наполегливо рекомендують: у разі виявлення підозрілого об’єкта — не торкатися, не підходити, не фотографувати. Негайно повідомляйте в поліцію або рятувальникам за номером 101 чи 102.

Також нагадуємо: безпілотники, які використовуються у війні, можуть містити вибухові елементи або інші небезпечні компоненти, здатні спричинити травми чи загибель у разі необережного поводження.

За інф. 20 хвилин