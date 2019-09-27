08:31 | 27.09.2019
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Через поширення небезпечного шкідника на Тернопільщині запроваджено карантин

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на Тернопільщині запроваджено карантинСтаном на 24 вересня в Шумському районі на Тернопільщині запроваджено карантинний режим по західному кукурудзяному жуку. За даними Держпродспоживслужби, вогнище поширення небезпечного шкідника було виявлено в селі Бриків Шумського району області на території орендованих земель приватного агропромислового підприємства «Загребля» на загальній площі 125 га.

Карантинний режим на даній території було запроваджено відповідно до Розпорядження Шумської районної державної адміністрації від 20.09.2019 № 188-од.

Фітосанітарні заходи передбачають подальшу локалізацію та ліквідацію вогнища поширення карантинного організму.

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