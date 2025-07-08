18:24 | 8.07.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

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Пантеон Героїв 

На війні загинув снайпер Олександр Товарніцький з Тернопільщини

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Копичинецька громада з невимовним болем сповіщає про трагічну загибель відважного захисника України – Товарніцького Олександра Романовича, 21.10.1997 року народження, жителя села Оришківці.

Олександр, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Чортківського районного управління ГУНП в Тернопільській області, добровільно долучився до лав батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький» як стрілець-снайпер.

Життя Воїна-Героя обірвалося 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.

У Олександра залишились 11-місячна донька, дружина та батьки.

Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття родині, близьким та побратимам полеглого Воїна.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!

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