На війні загинув снайпер Олександр Товарніцький з Тернопільщини
Копичинецька громада з невимовним болем сповіщає про трагічну загибель відважного захисника України – Товарніцького Олександра Романовича, 21.10.1997 року народження, жителя села Оришківці.
Олександр, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Чортківського районного управління ГУНП в Тернопільській області, добровільно долучився до лав батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький» як стрілець-снайпер.
Життя Воїна-Героя обірвалося 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.
У Олександра залишились 11-місячна донька, дружина та батьки.
Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття родині, близьким та побратимам полеглого Воїна.
Світла пам’ять і вічна шана Герою!