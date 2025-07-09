02:47 | 10.07.2025
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На Тернопільщині молодик згвалтував дитину

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До 9 років позбавлення волі засудили жителя Борщівської ТГ за зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Чортківської окружної прокуратури, Борщівським районним судом визнано винним жителя Борщівської територіальної громади Чортківського району у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурор довів у суді, що 4 липня минулого року 24-літній юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до помешкання потерпілої, оскільки був знайомий із її старшою сестрою. Окрім 14-літньої дівчинки в будинку не було нікого. Скориставшись цим, обвинувачений залякав дитину, погрожуючи їй убивством та зґвалтував її. 

Вироком Борщівського районного суду обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі. 

Рішення суду ще не вступило в законну силу. 

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