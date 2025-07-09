Сміттєвий круговорот у Чортківській громаді: чому ситуація повторюється?

У селах Чортківської громади знову ліквідовуватимуть стихійні сміттєзвалища

Чортківська громада знову змушена витрачати бюджетні ресурси на боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами замість спрямування коштів на розвиток сіл. Попри проведену взимку масштабну ліквідацію незаконних сміттєзвалищ, у деяких селах ситуація повторюється.

Під час нещодавнього об’їзду, який провели працівники муніципальної інспекції, управління комунального господарства та старости сіл, зафіксовано нові випадки нелегального викидання сміття на місцях колишніх звалищ:

❌ с. Біла — нові відходи на місці ліквідованого сміттєзвалища: сухе гілля, будівельне та побутове сміття;

❌ с. Скородинці — нові відходи: старе взуття, будівельне сміття;

✔️ с. Бичківці — сміття не виявлено, зауважень немає.

‼️ Через такі порушення громада змушена знову витрачати гроші на прибирання, замість інвестувати їх у дороги, освітлення чи розвиток соціальної інфраструктури.

Щоб запобігти повторним випадкам засмічення, на проблемних ділянках встановили відеокамери. Відеонагляд здійснюють муніципальні інспектори. Планується також встановлення додаткових камер для охоплення ширших територій.

📌 Нагадуємо: несанкціоноване викидання відходів є грубим порушенням природоохоронного законодавства та карається штрафами.

Відповідно до Правил благоустрою Чортківської громади, усі мешканці повинні мати укладені договори на вивезення твердих побутових відходів. Такі послуги надає КП «Чортківський ККП» (вул. Заводська, 2; тел. 096 922 48 11).

🗑️ Громада може бути чистою лише за умови відповідальності кожного. Платити за сміття чи за розвиток — вибір за всіма нами.