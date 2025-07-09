Як заряджати електрокар вдома
Заощадження часу, зручність і комфорт — основні переваги заряджання електромобіля вдома. Найдоцільнішим варіантом у більшості випадків є встановлення домашня зарядна станція для електромобіля, яка забезпечує безпечний, швидкий і контрольований процес зарядки. Але навіть без статусу Wallbox чи OCTA є декілька ефективних способів допомогти авто бути готовим до пробігу.
Зарядка через побутову розетку (220 В)
Найпростіший спосіб зарядити авто — включити його до звичайної розетки через комплектний кабель. Це зручно, але довго:
- Потужність близько 2,3–3,7 кВт → повна зарядка 40–50 кВт·год батареї займає 10–20 годин.
- Недоліки: низька швидкість і навантаження на домашню проводку → потрібно перевірити заземлення, провід, розетка має бути справною .
- Підійде для нічних підзарядок у приватному будинку.
Домашня зарядна станція (Wallbox, OCTA, ABB тощо)
Це ефективний і безпечний варіант:
- Потужність: від 7,4 кВт до 22 кВт (однофазні та трифазні моделі).
- Час зарядки:
- батарея 50 кВт·год → 7 кВт ≈ 7 год; 22 кВт ≈ 3 год.
- Tesla Model 3 (75 кВт·год) → 11 кВт ≈ 6–7 год; 22 кВт ≈ 3–4 год.
- Переваги: безпечне підключення, захист проводки, таймер, Wi‑Fi, інтеграція з домашньою енергоефективністю.
Технічні вимоги до установки
Перш ніж монтувати станцію:
- Перевірте мережу:
- Однофазна 16 А → до 3,7 кВт; 32 А → до 7,4 кВт.
- Трифазна: 11–22 кВт залежно від автомата (16–32 А) .
- Встановіть окремий автомат і RCD.
- Використовуйте сертифікованого електрика; монтаж займає ≈ 3–4 години.
- Для вуличного розташування — IP‑захист.
Вибір зарядної потужності
Основні поради:
- Якщо авто працює на одній фазі — до 7,4 кВт.
- При трифазній мережі — 11–22 кВт, оптимальний баланс швидкості зарядки й завантаження будинкової мережі.
- Дізнайтеся, скільки kW·год авто споживає на 100 км (наприклад, ≈ 20–25 кВт·год) — це допоможе оцінити швидкість і витрати.
Як правильно заряджати та продовжити ресурс батареї
- Уникайте повного розряду (нижче 20 %) чи зарядки до 100 % кожен раз — оптимально заряджати до 80–90 %.
- Постійне використання швидких зарядок знижує ресурс. Домашня зарядка — м’яка і безпечна.
- Заряджайте при температурі близькій до кімнатної, уникаючи перегріву .
Використання нічних тарифів
- Зарядка вночі по двозонному лічильнику дозволяє заощадити до 50 % вартості електрики.
- З програмованим Wallbox можна встановлювати початок зарядки саме в дешеві години.
Багатоквартирний будинок або паркінг
- Домашня зарядка менш зручна в квартирах — залежить від розетки та погоджень із ОСББ.
- Можливі варіанти:
- персональний Wallbox із узгодженням;
- спільна станція в паркінгу;
- зарядка через комерційні та громадські точки.
Вартість та економіка
- Побутовий тариф — ≈ 4,32 ₴/кВт·год → 20 кВт·год на 100 км ≈ 86 ₴ (~1 ₴/км) .
- Тариф вночі ще нижчий — економія до 50 %.
- Вклад у станцію окупається швидко, а вартість підзарядки завжди буде вигідніша за бензин.
Поради для ефективної зарядки
- Обирайте модель Wallbox з таймером і мобільним додатком.
- Не використовуйте подовжувачі — небезпечно.
- Використовуйте якісний кабель та уникайте підключення копій, щоб не пошкодити авто.
- Періодично перевіряйте стан дротів і захисту.
Висновки
- Домашня зарядка — це комфорт, контроль і безпечне користування авто.
- Звичайна розетка підходить для повільної нічної зарядки, але може пошкодити проводку.
- Домашня станція (Wallbox) — ідеальне рішення: безпечно, швидко, “розумно” (таймер, моніторинг).
- Потужність — обирайте залежно від мережі (1 фаза до 7 кВт, 3 фази до 22 кВт).
- Розетка й документи — перевіряйте безпеку, встановлюйте окремий автомат і узгоджуйте монтаж із електриком.
З домашнім зарядником електрокар завжди буде готовий до щоденних поїздок — без черг, стресу й непередбачуваних витрат.