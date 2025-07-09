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Як заряджати електрокар вдома

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Заощадження часу, зручність і комфорт — основні переваги заряджання електромобіля вдома. Найдоцільнішим варіантом у більшості випадків є встановлення домашня зарядна станція для електромобіля, яка забезпечує безпечний, швидкий і контрольований процес зарядки. Але навіть без статусу Wallbox чи OCTA є декілька ефективних способів допомогти авто бути готовим до пробігу.

Зарядка через побутову розетку (220 В)

Найпростіший спосіб зарядити авто — включити його до звичайної розетки через комплектний кабель. Це зручно, але довго:

  • Потужність близько 2,3–3,7 кВт → повна зарядка 40–50 кВт·год батареї займає 10–20 годин.
  • Недоліки: низька швидкість і навантаження на домашню проводку → потрібно перевірити заземлення, провід, розетка має бути справною .
  • Підійде для нічних підзарядок у приватному будинку.

Домашня зарядна станція (Wallbox, OCTA, ABB тощо)

Це ефективний і безпечний варіант:

  • Потужність: від 7,4 кВт до 22 кВт (однофазні та трифазні моделі).
  • Час зарядки:
    • батарея 50 кВт·год → 7 кВт ≈ 7 год; 22 кВт ≈ 3 год.
    • Tesla Model 3 (75 кВт·год) → 11 кВт ≈ 6–7 год; 22 кВт ≈ 3–4 год.
  • Переваги: безпечне підключення, захист проводки, таймер, Wi‑Fi, інтеграція з домашньою енергоефективністю.

Технічні вимоги до установки

Перш ніж монтувати станцію:

  • Перевірте мережу:
    • Однофазна 16 А → до 3,7 кВт; 32 А → до 7,4 кВт.
    • Трифазна: 11–22 кВт залежно від автомата (16–32 А) .
  • Встановіть окремий автомат і RCD.
  • Використовуйте сертифікованого електрика; монтаж займає ≈ 3–4 години.
  • Для вуличного розташування — IP‑захист.

Вибір зарядної потужності

Основні поради:

  • Якщо авто працює на одній фазі — до 7,4 кВт.
  • При трифазній мережі — 11–22 кВт, оптимальний баланс швидкості зарядки й завантаження будинкової мережі.
  • Дізнайтеся, скільки kW·год авто споживає на 100 км (наприклад, ≈ 20–25 кВт·год) — це допоможе оцінити швидкість і витрати.

Як правильно заряджати та продовжити ресурс батареї

  • Уникайте повного розряду (нижче 20 %) чи зарядки до 100 % кожен раз — оптимально заряджати до 80–90 %.
  • Постійне використання швидких зарядок знижує ресурс. Домашня зарядка — м’яка і безпечна.
  • Заряджайте при температурі близькій до кімнатної, уникаючи перегріву .

Використання нічних тарифів

  • Зарядка вночі по двозонному лічильнику дозволяє заощадити до 50 % вартості електрики.
  • З програмованим Wallbox можна встановлювати початок зарядки саме в дешеві години.

Багатоквартирний будинок або паркінг

  • Домашня зарядка менш зручна в квартирах — залежить від розетки та погоджень із ОСББ.
  • Можливі варіанти:
    • персональний Wallbox із узгодженням;
    • спільна станція в паркінгу;
    • зарядка через комерційні та громадські точки.

Вартість та економіка

  • Побутовий тариф — ≈ 4,32 ₴/кВт·год → 20 кВт·год на 100 км ≈ 86 ₴ (~1 ₴/км) .
  • Тариф вночі ще нижчий — економія до 50 %.
  • Вклад у станцію окупається швидко, а вартість підзарядки завжди буде вигідніша за бензин.

Поради для ефективної зарядки

  • Обирайте модель Wallbox з таймером і мобільним додатком.
  • Не використовуйте подовжувачі — небезпечно.
  • Використовуйте якісний кабель та уникайте підключення копій, щоб не пошкодити авто.
  • Періодично перевіряйте стан дротів і захисту.

Висновки

  1. Домашня зарядка — це комфорт, контроль і безпечне користування авто.
  2. Звичайна розетка підходить для повільної нічної зарядки, але може пошкодити проводку.
  3. Домашня станція (Wallbox) — ідеальне рішення: безпечно, швидко, “розумно” (таймер, моніторинг).
  4. Потужність — обирайте залежно від мережі (1 фаза до 7 кВт, 3 фази до 22 кВт).
  5. Розетка й документи — перевіряйте безпеку, встановлюйте окремий автомат і узгоджуйте монтаж із електриком.

З домашнім зарядником електрокар завжди буде готовий до щоденних поїздок — без черг, стресу й непередбачуваних витрат. 

 

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