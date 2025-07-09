Як заряджати електрокар вдома

Заощадження часу, зручність і комфорт — основні переваги заряджання електромобіля вдома. Найдоцільнішим варіантом у більшості випадків є встановлення домашня зарядна станція для електромобіля, яка забезпечує безпечний, швидкий і контрольований процес зарядки. Але навіть без статусу Wallbox чи OCTA є декілька ефективних способів допомогти авто бути готовим до пробігу.

Зарядка через побутову розетку (220 В)

Найпростіший спосіб зарядити авто — включити його до звичайної розетки через комплектний кабель. Це зручно, але довго:

Потужність близько 2,3–3,7 кВт → повна зарядка 40–50 кВт·год батареї займає 10–20 годин.

Недоліки: низька швидкість і навантаження на домашню проводку → потрібно перевірити заземлення, провід, розетка має бути справною .

Підійде для нічних підзарядок у приватному будинку.

Домашня зарядна станція (Wallbox, OCTA, ABB тощо)

Це ефективний і безпечний варіант:

Потужність: від 7,4 кВт до 22 кВт (однофазні та трифазні моделі).

(однофазні та трифазні моделі). Час зарядки: батарея 50 кВт·год → 7 кВт ≈ 7 год; 22 кВт ≈ 3 год. Tesla Model 3 (75 кВт·год) → 11 кВт ≈ 6–7 год; 22 кВт ≈ 3–4 год.

Переваги: безпечне підключення, захист проводки, таймер, Wi‑Fi, інтеграція з домашньою енергоефективністю.

Технічні вимоги до установки

Перш ніж монтувати станцію:

Перевірте мережу: Однофазна 16 А → до 3,7 кВт; 32 А → до 7,4 кВт. Трифазна : 11–22 кВт залежно від автомата (16–32 А) .

Встановіть окремий автомат і RCD.

Використовуйте сертифікованого електрика; монтаж займає ≈ 3–4 години.

Для вуличного розташування — IP‑захист.

Вибір зарядної потужності

Основні поради:

Якщо авто працює на одній фазі — до 7,4 кВт.

При трифазній мережі — 11–22 кВт, оптимальний баланс швидкості зарядки й завантаження будинкової мережі.

Дізнайтеся, скільки kW·год авто споживає на 100 км (наприклад, ≈ 20–25 кВт·год) — це допоможе оцінити швидкість і витрати.

Як правильно заряджати та продовжити ресурс батареї

Уникайте повного розряду (нижче 20 %) чи зарядки до 100 % кожен раз — оптимально заряджати до 80–90 %.

Постійне використання швидких зарядок знижує ресурс. Домашня зарядка — м’яка і безпечна.

Заряджайте при температурі близькій до кімнатної, уникаючи перегріву .

Використання нічних тарифів

Зарядка вночі по двозонному лічильнику дозволяє заощадити до 50 % вартості електрики.

З програмованим Wallbox можна встановлювати початок зарядки саме в дешеві години.

Багатоквартирний будинок або паркінг

Домашня зарядка менш зручна в квартирах — залежить від розетки та погоджень із ОСББ.

Можливі варіанти: персональний Wallbox із узгодженням; спільна станція в паркінгу; зарядка через комерційні та громадські точки.



Вартість та економіка

Побутовий тариф — ≈ 4,32 ₴/кВт·год → 20 кВт·год на 100 км ≈ 86 ₴ (~1 ₴/км) .

— ≈ 4,32 ₴/кВт·год → 20 кВт·год на 100 км ≈ 86 ₴ (~1 ₴/км) . Тариф вночі ще нижчий — економія до 50 %.

Вклад у станцію окупається швидко, а вартість підзарядки завжди буде вигідніша за бензин.

Поради для ефективної зарядки

Обирайте модель Wallbox з таймером і мобільним додатком.

Не використовуйте подовжувачі — небезпечно.

Використовуйте якісний кабель та уникайте підключення копій, щоб не пошкодити авто.

Періодично перевіряйте стан дротів і захисту.

Висновки

Домашня зарядка — це комфорт, контроль і безпечне користування авто. Звичайна розетка підходить для повільної нічної зарядки, але може пошкодити проводку. Домашня станція (Wallbox) — ідеальне рішення: безпечно, швидко, “розумно” (таймер, моніторинг). Потужність — обирайте залежно від мережі (1 фаза до 7 кВт, 3 фази до 22 кВт). Розетка й документи — перевіряйте безпеку, встановлюйте окремий автомат і узгоджуйте монтаж із електриком.

З домашнім зарядником електрокар завжди буде готовий до щоденних поїздок — без черг, стресу й непередбачуваних витрат.