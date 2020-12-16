Депутати Збаразької міської ради оновленим складом голосували за зарплату міського голови, кадрові призначення, реорганізацію сільських рад та зміни до бюджету.

15 грудня відбулася друга сесія міської ради, на якій депутати розглянули та проголосували за тринадцять питань порядку денного.

Заслухали інформацію голови міської територіальної виборчої комісії про визнання повноважень депутатів Ірини Біркової, Наталії Кушлак (Європейська Солідарність) та Павла Древніцького (Свобода), які зайшли замість Анатолія Качки, що став заступником міського голови, Надії Гіжовської, яку призначено старостою, та Ольги Гвязди, яка теж стала старостою, бо ці посади не можна суміщати із депутатською діяльністю.

Далі встановили розмір оплати праці міському голові, а відтак окрім посадового окладу він отримуватиме 50 відсотків надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливої роботи від посадового окладу, надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавку за вислугу років, три посадові оклади премії щомісяця, а також матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових проблем в розмірі середньомісячного заробітку.

На сесії за пропозицією міського голови затверджено керуючого справами(секретаря) виконавчого комітету Олександра Присяжнюка, який до цього очолював відділ правового забезпечення та реєстрації міської ради.

Старостою сіл Гніздичне, Хоми, Чеснівський Раковець, Заруддя, Олишківці, Витківці затверджено Андрій Макуха. За села Кобилля, Іванчани, Мала Березовиця відповідатиме Петро Польовий(колишній сільський голова Іванчанської сільради).

Зміни до бюджету стосувалися перекидки коштів із заходів у галузі культури на підтримку спорту. Йшлося про суму 16 тисяч 500 гривень.

Серед важливих питань – рішення про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до Збаразької міської ради, рішення про припинення ліквідації міського комунального підприємства «Збаразький ринок Оболоння», яка була розпочата 17 грудня 2019 року.

Планується, що бюджет територіальної громади на 2021 рік депутати розглянуть 24 грудня.

Наразі головний фінансовий документ на сайті міськради не представлено.