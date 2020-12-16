7 найкращих різдвяних фільмів на Netflix

“Грінч” і “Гремліни”, естетський фільм Франсуа Озона з Катрін Деньов і “Дуже Мюрреєвське Різдво” — які фільми дивитися у грудні, щоб зарядитися святковим настроєм, шукайте в путівнику Vogue кращими різдвяними фільмами на Netflix.

Гремліни, 1984

Не допускайте, щоб на нього потрапило сонячне променіня, бережіть від вологи і, найголовніше, в жодному разі не годуйте після опівночі. Ось три правила, яких потрібно дотримуватися, якщо у вашому будинку з’явився чарівний Гремлін. На жаль для Біллі (Зак Гелліган), одну із заповідей було порушено, і у невеликому містечку Кінгстон-Фоллс починаються величезні проблеми, а Різдво перетворюється на справжній кошмар. Класика 1980-х від режисера Джо Данте і продюсера Стівена Спілберга.

Грінч — викрадач Різдва, 2000

Грінч, злісне створіння із зеленим волоссям, вирішує зіпсувати Різдво в містечку Шувіль — і вкрасти подарунки та новорічні прикраси увечері 24 грудня. Але маленька дівчинка Сінді Лу (Тейлор Момсен) має намір пробудити в ньому людяність і доброту. Химерний і дуже кумедний фільм вчергове демонструє таланти одного з найвидатніших комедійних акторів нашого часу, неповторного Джима Керрі.

8 жінок, 2000

На дворі 1950-ті, французька глибинка, особняк заможного чоловіка. Велика буржуазна сім’я готується до святкування Різдва, але раптом покоївка знаходить главу сім’ї Марселя з ножем у грудях в його власному ліжку. 8 жінок, які були близькі Марселю за життя, опиняються в будинку під замком. Кожна з них підозрюється у вбивстві. У цій ізольованій віллі, похованій під снігом, мало-помалу розкриваються несподівані секрети. Блискучий фільм Франсуа Озона — отримайте насолоду від перегляду біля каміна.

“Старий Новий рік” 2011

Романтична комедія культового режисера Гаррі Маршалла (людина, що подарувала світу “Красуню” і “Наречену-втікачку”). У цьому фільмі Маршалл зібрав зоряний акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Ештон Катчер, Джессіка Біл, Мішель Пфайффер, Хіларі Суонк і навіть Зак Ефрон… Герої фільму — жителі Нью-Йорка, чиї життєві шляхи несподівано переплітаються напередодні Нового року.

«Дуже Мюрреєвське Різдво», 2015

Актор Білл Мюррей, який грає самого себе, перебуває не в найкращому стані у своєму власному готелі. Він засмучений, тому що побоюється, що гості його особливого різдвяного шоу не з’являться через снігову бурю, що обрушилася на Нью-Йорк. Коли Джордж Клуні і Майлі Сайрус приходять на допомогу Біллу, ця історія перетворюється на феєричне видовище, яке беззаперечно допоможе вам налаштуватися на святковий лад.

«Клаус», 2019

Новий мультфільм Серхіо Паблоса, одного з творців серії анімацій “Гидкий я” — історія про те, звідки з’явився Санта-Клаус і як народилося Різдво. Джаспер, ледачий син поштмейстера, на прохання батька вирушає на Північний полюс для надання там поштових послуг. Молодий чоловік, більше схильний до того, щоб подрімати за чашкою кави, ніж до того, щоб розвивати свої професійні навички, вирушає у Сміренсбург, маленьке містечко, де сонце забуває світити, будинки руйнуються, а снігопад заморожує настрій так само, як і пейзаж. Воно населене двома кланами, які постійно стикаються в божевільних битвах. У Сміренсбурзі діти не ходять до школи, а натомість відвідують переобладнану бійню. На околиці міста Джаспер зустрічає містера Клауса, старого німого відлюдника, який цілими днями будує притулки для птахів. Поки молодий чоловік намагається виконати доручену йому батьком місію — обробити 6000 листів менш ніж за рік, — він несподівано заводить зі старим дружбу, з якої народжується найпрекрасніша традиція у світі — Різдво. “Клаус” — минулорічний хіт на Netflix, який має всі ознаки прекрасної меланхолійної казки — і добро, яке, звичайно ж, переможе зло.

«Пара на свята», 2020

З-поміж численних різдвяних фільмів, випущених Netflix у цьому році, ми віддаємо наші серця стрічці «Пара на свята» — романтичній комедії з Еммою Робертс і Люком Брейсі в головних ролях. Загартовані одинаки, Слоан і Джексон ненавидять різдвяні свята. Зустрівшись на жахливій різдвяній вечірці, вони вирішують разом піти на наступне святкування, щоб оточуючі перестали журитися з приводу їхньої самотності і постійно з кимось знайомити. Проте поступово герої захоплюються одне одним.