Легеневий центр Тернополя вкладе півтора мільйони в ремонт «ковідного» відділення

Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр спрямує 1,5 млн грн на підготовку нового відділення для прийому хворих на коронавірус. Підряд отримав місцевий підприємець Володимир Шеремет.

За ці кошти медики відремонтують відділення на 20 пацієнтів, − розповів редакції генеральний директор центру Вадим Рудик. Тут замінять підлогу в коридорах та палатах, оновлять підсобні приміщення, підведуть кисневе постачання до кожного ліжка. Станом на 10 грудня підрядник вже зробив каналізацію, провів освітлення та замінив двері.

За словами Вадима Рудика, у відділенні буде п’ять палат-боксів на десять ліжок з усіма зручностями. У кожній такій кімнаті передбачені нові ліжка, окремий душ, умивальник, холодильник та телевізор. Ще десять нових ліжок розташують у звичайних палатах, де туалет та душ будуть загальними. Сюди також придбають холодильники, однак телевізори для цих пацієнтів за виділені 1,5 млн грн вже не закуплять. Їх планують замовити з нового 2021 року.

Згідно з угодою, роботи планують завершити до кінця цього року, однак ці терміни можуть продовжити.

За словами Вадима Рудика, окрім поточного ковідного відділення, з 2021 року медичний центр також відкриє два нові ковідні відділення на 60 ліжок та реанімаційне відділення на 12 ліжок.

Про підрядника

Володимир Шеремет зареєстрований як підприємець 2003 року в Тернопільській області. Спеціалізується на будівництві.

Протягом 2019-2020 років він отримав відповідних державних замовлень на 2,4 млн грн. Поточна угода – найбільша для Шеремета за цей період. Серед інших його підрядів – ремонт системи медичного газопостачання за 175 тис. грн для Тернопільської університетської лікарні.

Ковідні закупівлі центру

Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр приймає хворих на коронавірус з березня. З цього часу медики спрямували 16,8 млн грн за спрощеною процедурою COVID-19. Поточний ремонт – третя найбільша угода для медичного центру. Перше місце посідає закупівля пересувного рентген-апарату за 1,8 млн грн, друге – кріогенної ємності для зберігання кисню за 1,6 млн грн.