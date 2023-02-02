Держекоінспекція у Тернопільській області до державного бюджету стягнула майже 14 млн.грн.

Під час проведеної Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області перевірки Новосілківського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» встановлено порушення вимог Водного кодексу України, а саме забір підземних вод підприємством без дозволу на спеціальне водокористування, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 13,928 млн.грн.

Згідно судового рішення підприємство в повній мірі сплатило вище зазначену суму заподіяної шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, кошти вже надійшли до державного бюджету.

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