«Завершую службу без гучних підсумків»: Юрій Мацібора залишає Тернопільську митницю

Юрій Мацібора повідомив про завершення майже 35-річного професійного шляху в митних органах України. Останні роки його роботи були пов’язані з Тернопільською митницею та відповідальністю за її роботу.

Про це Юрій Мацібора написав у дописі на сторінці Тернопільської митниці.

«Сьогодні я завершую службу без гучних підсумків. За мене краще скажуть результати роботи, а оцінку зробленому дадуть люди і час», — зазначив він.

Мацібора розповів, що прийшов у митну службу в інший період, а за час його роботи змінювалися країна, митниця, її завдання, законодавство, технології та підходи до роботи.

За його словами, останні роки були особливо пов’язані з Тернопільською митницею. За цей час, зазначив він, було чимало складних рішень, змін та нових завдань.

«За кожним таким результатом була щоденна робота великої кількості людей», — написав Юрій Мацібора.

Він подякував колегам у митній системі, працівникам Тернопільської митниці, представникам інших митниць та центрального апарату Державної митної служби України, а також керівництву Держмитслужби за довіру та можливість працювати, приймати рішення і відповідати за них.

Окремо Мацібора відзначив співпрацю з керівництвом Тернопільської області, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими державними органами.

Також він подякував представникам бізнесу, з якими протягом років обговорював зміни в митному законодавстві та практичні питання його застосування.

«Для мене завжди було принциповим, щоб відносини митниці та бізнесу будувалися на зрозумілих правилах, відкритому професійному діалозі та однаковому застосуванні вимог законодавства», — йдеться у дописі.

Окремі слова подяки Юрій Мацібора адресував родині. Він зазначив, що робота митника не завжди закінчується із завершенням робочого дня, а протягом років були пізні дзвінки, робочі вихідні та змінені плани.

«Я залишаю митну службу з повагою до професії, якій віддав 35 років, і вдячністю до всіх, кого вона привела в моє життя», — написав він.

На завершення Юрій Мацібора побажав українській митниці професійно пройти подальші зміни, Тернопільській митниці — розвитку і сильних результатів, бізнесу — стабільної роботи та нових можливостей, Тернопільщині — розвитку, а Україні — перемоги і миру.