Поліцейські Тернопільщини закликають пішоходів та велосипедистів бути помітними на дорозі

З початку цього року на дорогах області сталося 175 дорожньо-транспортних пригод з яких 25 за участю пішоходів. Аби зменшити сумну статистику, поліцейські закликають піших учасників дорожнього руху та тих, хто серед транспорту обрав велосипеди, ставати помітнішими, особливо у вечірній час.

Серед причин недостатньої видимості на дорогах – і погодні умови, і критичні проблеми в енергетиці, через які неможливо освітлювати проїжджі частини. Тому поліцейські рекомендують використовувати світловідбиваючі елементи, які допоможуть водіям побачити пішохода або велосипедиста у нічний час. Навіть у дощ, туман ці наклейки не втрачають своїх властивостей.

Велосипедистам поліцейські нагадують, що, згідно з Правилами дорожнього руху, вони зобов‘язані укомплектувати велосипед світловідбивачами катафотами: спереду — білого, по боках — жовтогарячого, позаду — червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар.

Якщо ви є свідомими учасниками дорожнього руху — в темну пору доби “засвітіться”, це допоможе зберегти життя та здоров’я.