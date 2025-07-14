До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: стартувала програма «Варто РОБИти СВОЄ 2.0»

Ветерани, їхні родини та родини загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на розвиток власної справи в межах грантової програми «Варто РОБИти СВОЄ 2.0».

Ініціатором програми виступає Український ветеранський фонд Мінветеранів у партнерстві з Благодійним фондом «МХП-Громаді» та агрокомпанією KERNEL.

📌 Хто може подати заявку:

ветерани;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

дружини/чоловіки ветеранів (якщо проєкт спрямований на реінтеграцію ветеранів);

юридичні особи (не громадські/благодійні організації), які зареєстровані понад рік та мають серед засновників ветеранів або членів родин загиблих.

📌 Сфери підтримки:

агровиробництво

деревообробка, металообробка

переробка та виробництво продуктів

ремонтні та сервісні послуги

📆 Подати проєкт можна до 20 липня.

Імена переможців оголосять 17 вересня 2025 року, після кількох етапів відбору — перевірки документів, експертного оцінювання та публічної презентації ідей.

ℹ️ Умови конкурсу — на сайті фонду:

👉 veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0

💬 Додаткові питання можна надіслати на:

📧 uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua

(у темі листа вказати: «Конкурс проєктів «Варто РОБИти СВОЄ 2.0» та номер заявки).

🔗 Також фонд анонсуватиме онлайн-воркшопи для заявників — з детальним поясненням умов та допомогою в підготовці проєктів. Стежити за оголошеннями можна на офіційних сторінках Українського ветеранського фонду у соцмережах.