До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: стартувала програма «Варто РОБИти СВОЄ 2.0»
Ветерани, їхні родини та родини загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на розвиток власної справи в межах грантової програми «Варто РОБИти СВОЄ 2.0».
Ініціатором програми виступає Український ветеранський фонд Мінветеранів у партнерстві з Благодійним фондом «МХП-Громаді» та агрокомпанією KERNEL.
📌 Хто може подати заявку:
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ветерани;
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члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;
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дружини/чоловіки ветеранів (якщо проєкт спрямований на реінтеграцію ветеранів);
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юридичні особи (не громадські/благодійні організації), які зареєстровані понад рік та мають серед засновників ветеранів або членів родин загиблих.
📌 Сфери підтримки:
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агровиробництво
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деревообробка, металообробка
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переробка та виробництво продуктів
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ремонтні та сервісні послуги
📆 Подати проєкт можна до 20 липня.
Імена переможців оголосять 17 вересня 2025 року, після кількох етапів відбору — перевірки документів, експертного оцінювання та публічної презентації ідей.
ℹ️ Умови конкурсу — на сайті фонду:
👉 veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0
💬 Додаткові питання можна надіслати на:
📧 uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua
(у темі листа вказати: «Конкурс проєктів «Варто РОБИти СВОЄ 2.0» та номер заявки).
🔗 Також фонд анонсуватиме онлайн-воркшопи для заявників — з детальним поясненням умов та допомогою в підготовці проєктів. Стежити за оголошеннями можна на офіційних сторінках Українського ветеранського фонду у соцмережах.