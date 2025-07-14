На Тернопільщині стартували ремонти доріг: перші роботи – у Чортківському районі

У Тернопільській області розпочинаються роботи з ремонту доріг місцевого значення. Першими до ремонту приступають громади Чортківського району, зокрема Трибухівська та Нагірянська. Про це йшлося під час селекторної наради начальника ОВА В’ячеслава Негоди з головами громад.

👉 Умовою старту ремонтів стало співфінансування з боку громад: територіальні громади, які передали трансферти в обласний бюджет та уклали відповідні угоди, першими отримали можливість почати оновлення дорожнього покриття.

🔧 Контроль за ходом робіт покладено на департамент розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА. Буде визначено відповідальних осіб як з боку обласної адміністрації, так і громад, а також напрацьовано чіткий алгоритм дій та строки виконання ремонту.

📌 Кременецький та Тернопільський райони також планують долучитися до ремонту доріг. Однак тут старт робіт затримується через проблеми, спричинені діяльністю попереднього керівництва департаменту капітального будівництва ОВА.

💬 В’ячеслав Негода, начальник ОВА:

«Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та утримання доріг у 2025 році немає. Тому працюємо з тими ресурсами, які є. Один із варіантів вирішення проблеми бездоріжжя — це ремонт доріг на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Важливо забезпечити і якість, і прозорість виконання робіт».