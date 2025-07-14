На Тернопільщині під час руху з автомобіля випав пасажир — чоловік загинув

Трагічний інцидент стався ввечері 12 липня у Чортківському районі. Близько 18:45 до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок — з автомобіля під час руху випав пасажир.

На місце події, поблизу села Глибочок, виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, під час проїзду повороту в автомобілі KIA раптово відчинилися задні двері. Пасажир, який перебував на задньому сидінні, не втримався та випав на дорогу.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідство з’ясовує всі обставини події.