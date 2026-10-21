«Допоможіть знайти батька»: на Тернопільщині рідні розшукують Миколу Наворинського

Рідні розшукують Миколу Наворинського, 1971 року народження, який зник на Тернопільщині. Востаннє чоловіка бачили 15 жовтня в селі Заберізки, коли він пішки прямував у напрямку села Конюхи. До місця призначення він, за інформацією родини, не дійшов.

Діти та родичі просять жителів навколишніх сіл допомогти в пошуках і повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити місцеперебування чоловіка.

За словами рідних, 14 жовтня Миколу Наворинського бачили в селі Конюхи. Там його, як стверджує родина, дві військовослужбовиці ТЦК доправили до Козови. Оскільки документів при собі чоловік не мав, його особу встановлювали вже там. Після цього його відвезли до мосту та відпустили.

Далі чоловік пішов пішки в напрямку Конюхів. Мобільного телефона при собі він не мав, тому зв’язатися з ним рідні не можуть.

15 жовтня після обіду, ближче до вечора, Миколу Наворинського бачили в Заберізках. За припущенням рідних, він міг прямувати до Конюхів через поля.

Родина просить відгукнутися жителів сіл Геленки, Олесине, Вимислівка, Заберізки, Глинна, Хоростець, Хоробрів та Августівка. Можливо, хтось бачив чоловіка на дорозі або має записи з камер відеоспостереження, на яких він міг потрапити.

Рідні закликають не залишатися байдужими та повідомляти навіть про інформацію, у якій немає цілковитої впевненості.

Якщо ви бачили Миколу Наворинського або знаєте, де він може перебувати, повідомте про це поліцію за номером 102 або безпосередньо його рідним.