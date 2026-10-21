У Чорткові створили ще три «Пункти незламності»: адреси

У Чортківській громаді створили ще три «Пункти незламності», де жителі зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю під час тривалих відключень електроенергії.

Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Два нові пункти облаштують у мікрорайоні Кадуб, який є найбільш населеним у місті. Ще один працюватиме на базі Територіального центру соціального обслуговування.

Адреси нових «Пунктів незламності»:

Заклад дошкільної освіти №7 — вул. князя Володимира Великого, 26;

Заклад дошкільної освіти №9 — вул. князя Володимира Великого, 2В;

Територіальний центр соціального обслуговування — вул. Коновальця, 13-А.

Загалом у Чортківській громаді перелік налічує дев’ять «Пунктів незламності» в місті та ще сім — у старостинських округах.

У разі тривалих знеструмлень міська рада додатково повідомлятиме про графік роботи пунктів. За потреби вони працюватимуть цілодобово.

Де працюють «Пункти незламності» у Чортківській громаді

У Чорткові:

КП «Чортківське ВУВКГ» — вул. Сонячна, 7. КНП «Чортківська міська центральна лікарня» — вул. Д. Пігута, 31Б. КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» — вул. Хмельницького, 79. Палац дітей та юнацтва — вул. князя Володимира Великого, 4Г. Чортківська гімназія №6 — вул. Залізнична, 10. Заклад дошкільної освіти №1 — вул. Рубчакової, 22А. Територіальний центр соціального обслуговування — вул. Коновальця, 13А. Заклад дошкільної освіти №7 — вул. князя Володимира Великого, 26. Заклад дошкільної освіти №9 — вул. князя Володимира Великого, 2В.

У старостинських округах громади:

Пастушівський старостинський округ — вул. Лесі Українки, 4.

Студія центру культурних послуг у селі Переходи — вул. Чорний ліс-бічна, 4А.

Горішньовигнанський старостинський округ — вул. Замкова, 1.

Росохацький старостинський округ, амбулаторія в адміністративній будівлі — вул. Франка, 10Б.

Білівський старостинський округ — вул. Штокалівка, 158.

Скородинський старостинський округ — вул. Середня, 46.

Бичківський старостинський округ — вул. Мурованка, 26.