Мальовничий Вишгородок перетворюється на смітник: місцева влада не подбала про вивіз сміття?

У селі Вишгородок на Тернопільщині місцеві жителі скаржаться на стихійне сміттєзвалище біля закинутої колгоспної ферми. За словами автора допису в соцмережах, територія захаращена різними відходами.

Про проблему повідомив анонімний учасник Facebook-групи «Ланівці — Перезавантаження».

Автор допису розповів, що натрапив на великі купи сміття, коли звернув із дороги в поле, щоб помилуватися осінніми краєвидами. Побачене його обурило.

За словами місцевого жителя, з яким поспілкувався автор публікації, у селі не організували вивезення побутових відходів. Через це люди нібито змушені самостійно вирішувати, куди подіти сміття. Частину відходів спалюють, інші викидають обабіч доріг, у річку або на територію колишньої ферми.

Автор допису закликав звернути увагу на проблему засмічення довкілля та відповідальність за стан територій, на яких живуть люди.

Координати місця, вказані в публікації: 49.7755272, 25.9685177.