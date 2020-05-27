У Тернополі іноземні студенти-медики одягнули вишиванки і читають українські вірші (відео)
У Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського студенти започаткували конкурс “Вірш у вишиванці”, присвячений Всесвітньому дню вишиванки.
Онлайн-конкурс «Вірш у вишиванці» триває до 30 червня 2020 року до 21.00 включно.
Головним правилом конкурсу є декламування у вишиванці.
Кожен учасник повинен надіслати своє відео на електронну пошту pressluzba@tdmu.edu.ua Обов’язково вказати імя, прізвище, факультет і курс, назву твору та авторів і бути одягнутим у вишиванку.
Всі відео будуть опубліковані на ютуб-каналі ТНМУ та офіційній сторінці університету в Фейсбуці й Інстаграмі.
Переможець буде обраний відповідно до кількості вподобань відео (при цьому будуть чітко стежити за чесністю голосування).
Вибір вірша є абсолютно вільним. Організатори конкурсу допускають навіть декламування свого авторського твору.
Немає обмежень щодо мови, авторів, обсягу творів. Проте обов’язковим є дрес-код – вишиванка.
Допускається декламування різними учасниками однакового вірша. Після завершення карантину відбудеться нагородження переможців.
Свої відео почали надсилати іноземні студенти.
- А це хлопець першого курсу з Індії Міт Ванзара, – зазначила прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська. – Частина з пісні “Тернопільські каштани”. Розуміє кожне слово з того, що декламує, а ще це дуже щиро, бо справді любить наше місто і Україну.