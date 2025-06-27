Друзі-односельці втілили мрію загиблого Героя з Чортківщини

32-річний військовий Конопельський Іван зі Джуринської Слобідки, наймолодший з п’яти братів, помер від важких поранень внаслідок влучення ворожого дрона у його автівку у січні цього року поблизу Степового Запорізької області.

Рівно два місяці довелося йому повоювати на передовій. До того більше двох років хлопець служив в одній з тилових місцевих військових частин, де, окрім основної служби, займався, як і у мирному житті, будівництвом, поновляв покрівлі на військових спорудах тощо. Як завше буває у військах, чимало дерев’яних одноразових контейнерів від боєприпасів чи якоїсь військової техніки лежало без діла. Попросивши дозволу в командування, з доволі добротних дощок майстер задумав спорудити у рідному селі на стадіоні відпочинкову альтанку. Однак відправка на передову і загибель завадили здійснитися мрії при житті воїна…

Одразу після похорону друзі при розмові на обійсті завели мову про те, що робити з тими дошками, які привіз Іван. «Раз він так хотів, то збудуйте альтанку, буде пам’ять про нього», – мовив один із братів. І ось, на початку літа, зібралося кілька його вірних друзів і за якийсь час реалізували мрію полеглого. Залили бетоном основу, на вхідних дверях – червоно-чорний тризуб, всередині на видному місці – звернення до молодого покоління з повагою ставитись до цього місця («Не будьмо, як москалі!»). Адже ця альтанка створена на честь Героїв нашого села (окрім Конопельського Івана, на початку повномасштабної війни загинув слобідчанин Марущак Сергій), що віддали своє життя за волю, свободу та незалежність України.

Гадаємо, якісно виконана робота припала б до вподоби Іванові Конопельському. Шкода лишень, що він не дожив до цього дня. Вічна пам’ять Герою!

ЧортківСіті