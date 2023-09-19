У Тернополі обрізатимуть сухостійні дерева

19-20 вересня у Тернополі проводитимуть роботи з видалення сухостійних дерев на вул. Гайовій та вул. Євгена Коновальця.

Відтак починаючи з 19 вересня, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт згідно проектної документації на вул. Гайовій, силами спецалізованої організації буде проведено видалення ряду дерев (сухостійних та аварійних). Роботи на вказаній вулиці триватимуть близько тижня.

20 вересня заплановано видалення сухостійного дерева породи модрина на вул. Євгена Коновальця.

Всі роботи проводяться відповідно до наявних дозвільних документів, зокрема, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.