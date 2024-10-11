Французькі волонтери підтримують рятувальників Тернопільщини!

Сьогодні, 11 жовтня, до ГУ ДСНС України у Тернопільській області завітали представники організації AIDE HUMANITARIE Sapeurs-pompiers 06 із Франції. Мета візиту — передати гуманітарну допомогу та вивчити потреби українських рятувальників .



Що передали?



Медикаменти

Медичні засоби

Обладнання

Харчові продукти

Гості також ознайомилися з роботою рятувальників: оглянули техніку , відвідали гаражі та музей . Це дало змогу краще зрозуміти умови роботи та визначити, яку допомогу надати в майбутньому .



Спільні зусилля зміцнюють міжнародну співпрацю та підвищують ефективність рятувальних операцій для безпеки громадян

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