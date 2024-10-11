02:29 | 12.10.2024
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Французькі волонтери підтримують рятувальників Тернопільщини!

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Сьогодні, 11 жовтня, до ГУ ДСНС України у Тернопільській області завітали представники організації AIDE HUMANITARIE Sapeurs-pompiers 06 із Франції. Мета візиту — передати гуманітарну допомогу та вивчити потреби українських рятувальників 👨‍🚒👩‍🚒.

Що передали? 🎁

Медикаменти 💊
Медичні засоби 🏥
Обладнання ⚙️
Харчові продукти 🍞
Гості також ознайомилися з роботою рятувальників: оглянули техніку 🚒, відвідали гаражі 🏠 та музей 🖼. Це дало змогу краще зрозуміти умови роботи та визначити, яку допомогу надати в майбутньому 📊.

Спільні зусилля 🇺🇦🤝🇫🇷 зміцнюють міжнародну співпрацю та підвищують ефективність рятувальних операцій для безпеки громадян

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