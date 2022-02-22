Батьки учнів через суд скасували закриття школи під Тернополем

Батьки школярів домоглися відновлення роботи сільської школи під Тернополем. Влітку 2021-ого депутати вирішили закрити школу в селі Стегниківці, оскільки на її роботу виділялося надто багато коштів, а навчалися там всього 15 учнів. У селі провели громадські слухання, після яких депутати таки проголосували за припинення роботи закладу. Таке рішення не сподобалося батькам школярів і четверо з них подали позов до суду про скасування закриття школи. У лютому 2022-ого Восьмий апеляційний адміністративний суд підтримав аргументи батьків і скасував рішення депутатів Байковецької громади, відновивши роботу невеликої школи.

Школа у селі Стегниківці є малокомплектною – наприкінці весни 2021 року там навчалося 15 учнів, а заяви на навчання у першому класі на наступний рік подали всього 8 школярів. При цьому, як вказували депутати сільради, за 5 км від села працювала інша школа, доїзд в яку забезпечувався і для школярів із Стегниківців. У селі провели громадські збори, під час яких 73 мешканці села висловились проти закриття школі, ще 17 утрималися (голосів «за» не було).

Попри це депутати під час сесії проголосували за оптимізацію закладів освіти і закрили школу у Стегниківці. Після цього батьки кількох учнів подали позов до суду, щоб визнати рішення депутатів незаконним.

Тернопільський окружний суд 21 жовтня 2021 року не задовольнив позов селян, а рішення Байковецької громади залишив в силі. Після цього адвокати та батьки подали апеляцію і в лютому 2022-ого колегія суддів Восьмого апеляційного адмінсуду під голосуванням Ігора Глушка таки скасувала рішення про закриття навчального закладу. Підставою для такого рішення стало те, що депутати, на думку суддів, не врахували результати громадських слухань та інтереси самих школярів. Кожному з чотирьох батьків також відшкодують понад 2,2 тис. грн судових витрат.



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