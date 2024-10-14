В області централізоване опалення житлових будинків залишилося лише у Тернополі!

У Тернопільській ОВА відбулося засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, забезпечення сталого проходження опалювального сезону. За інформацією військової адміністрації під час опалювального періоду 2024/2025 року працюватиме 1109 котелень. Централізоване опалення житлових будинків залишилося лише у місті Тернопіль (717 будинків). Централізоване теплопостачання бюджетних установ – у 13 населених пунктах області.