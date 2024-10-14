06:07 | 15.10.2024
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В області централізоване опалення житлових будинків залишилося лише у Тернополі!

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У Тернопільській ОВА відбулося засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, забезпечення сталого проходження опалювального сезону. За інформацією військової адміністрації під час опалювального періоду 2024/2025 року працюватиме 1109 котелень. Централізоване опалення житлових будинків залишилося лише у місті Тернопіль (717 будинків). Централізоване теплопостачання бюджетних установ – у 13 населених пунктах області.

Станом на 1 жовтня 2024 року фактично підготовлено:
✔️1103 котельні (99,5 %);
✔️3835 житлових будинків (100 %);
✔️1039 об’єктів соціально-культурного призначення (100 %).

Також здійснено ремонт та заміну водопровідних каналізаційних та теплових мереж. Замінено 4 котли на відомчих котельнях в області тощо.

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